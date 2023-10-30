Сын Роналду отпраздновал гол легендарным «Siu!». Крутое видео с Криштиану-младшим

Криштиану-младший только недавно попал в академию «Аль-Насра», но уже вовсю кошмарит соперников. Недавно 13-летний парень забил гол и отпраздновал его легендарным «Siu!». Весь в отца!

Криштиану-младший только недавно попал в академию «Аль-Насра», но уже вовсю кошмарит соперников. Недавно 13-летний парень забил гол и отпраздновал его легендарным «Siu!». Весь в отца!

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Чемпион мира по боксу провел битву взглядов с Криштиану РоналдуБританский боксер Тайсон Фьюри провел битву взглядов с легендарным футболистом сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Прочитайте больше ⮕

Иван Сергеев: умер один из тренеров, который дал мне дорогу в футбол. Огромное спасибо емуНападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1), а также объяснил, почему необычно отпраздновал гол в ворота грозненцев. Прочитайте больше ⮕

Жота отпраздновал гол «Ливерпуля» с футболкой Луиса Диаса, родителей которого похитилиСегодня, 29 октября, в матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Прочитайте больше ⮕

Мбаппе отпраздновал победный гол перед фанатами «Бреста», за что получил жёлтую карточкуНападающий французского «ПСЖ» Киллиан Мбаппе эмоционально отпраздновал победный гол в ворота «Бреста» (3:2) перед фанатами соперника, за что получил жёлтую карточку. Прочитайте больше ⮕

Мбаппе объяснил, почему демонстративно отпраздновал победный гол в ворота «Бреста»Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на слова журналиста, который раскритиковал поведение игрока во время матча десятого тура чемпионата Франции с «Брестом» (3:2). Прочитайте больше ⮕

Главред France Football об отсутствии Роналду в числе номинантов на «Золотой мяч»: «Он великий игрок. Но Криштиану не блистал на ЧМ и играет не в самой известной лиге»– Впервые с 2004 года в списке из 30 номинантов отсутствует Роналду. Прочитайте больше ⮕