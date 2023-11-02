Схватили ночью.

Житель Львова был насильно задержан сотрудниками военкомата на улице, а через три дня впал к кому. Об этом отец мобилизованного рассказал в интервью одного из украинских YouTube-каналов. Он обнаружил сына уже в реанимации.

В два часа ночи признали годным По словам мужчины, его сына схватили поздним вечером на улице Львова сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкоматов на Украине). Парня тут же увезли на врачебно-лечебную комиссию, которая в два часа ночи признала задержанного годным к службе в ВСУ.

После этого мобилизованного отправили в отель, где содержались такие же «добровольцы как он». Львовянин смог выйти с отцом на связь только через два дня — по телефону рассказал о случившемся и пожаловался на головные боли. headtopics.com

Отец и сын договорились созвониться следующим утром, но в назначенное время парень не ответил на звонок, как и на следующий день. Только после этого отец отправился в полицию, чтобы написать заявление о пропаже сына. Из полиции его вновь направили в ТЦК, а там заявили, что человек с такой фамилией к ним не поступал.

Тогда отец начал звонить по больницам, и наконец нашел сына в одной из них. Оказалось, что парень лежит в реанимации в состоянии комы. По словам врача, парня привезли военные. Что сделали с мобилизованным — отец не знает. headtopics.com

Смерть вместо службы Для сотрудников ТЦК стало обычной практикой «мобилизовывать» своих сограждан прямо на улице. Несогласных с такими порядками просто бьют. Так, 9 октября стало известно, что двоих схваченных на улице мобилизованных жестоко избили в одном из ТЦК в Тернополе. У одного из них множественные травмы головы и живота, у второго — отнялась нога. Мужчин удалось доставить в госпиталь, но смогут ли они избежать отправки на передовую — неизвестно.

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