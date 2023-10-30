Сухопутные силы Израиля вступили в прямое столкновение с ХАМАС

Также Хагари подчеркнул, что продвижение осуществляется в соответствии с оперативными планами и при постоянной оценке ситуации.

Также Хагари подчеркнул, что продвижение осуществляется в соответствии с оперативными планами и при постоянной оценке ситуации.

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В Израиле заявили о планах бороться с предоставлением Starlink для ХАМАСИзраиль будет «использовать все доступные средства», чтобы не допустить использование палестинским движением ХАМАС спутниковой связи Starlink ХАМАС, заявил министр связи Израиля Шломо Кархи в беседе с газетой Haaretz Прочитайте больше ⮕

Политолог указал на убежденность Израиля в способности уничтожить ХАМАСПолитолог Андрей Кошкин 28 октября в беседе с «Известиями» указал на убежденность Израиля в том, что только наземная операция в секторе Газа полностью уничтожит палестинское движение ХАМАС. Прочитайте больше ⮕

Израильский министр призвал Эрдогана забрать сторонников ХАМАС в ТурциюРуководство Израиля предложило президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану забрать к себе в страну сторонников ХАМАС Прочитайте больше ⮕

МИД Израиля заявил о вызове посла РФ из-за визита ХАМАС в МосквуМИД Израиля заявил о вызове российского посла из-за визита ХАМАС в Москву Прочитайте больше ⮕

Посол Бен Цви: переговоры с ХАМАС не ведутсяПосол Израиля в России Александр Бен Цви в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в настоящий момент прямых переговоров между властями Израиля и ХАМАС нет Прочитайте больше ⮕

Расширение операции замедлило переговоры между ЦАХАЛ и ХАМАСПереговорный процесс Израиля с руководством палестинского движения ХАМАС продолжается, но после расширения операций ЦАХАЛ в Газе идёт гораздо... Прочитайте больше ⮕