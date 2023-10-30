Сунгатулин: спад «Урала»? у меня не так много опыта в РПЛ, чтобы понимать все тонкости

Полузащитник «Урала»«С чем связываю падение результатов «Урала», который на старте чемпионата показывал очень хорошие результаты? Если честно, не знаю. Возможно, у меня ещё не так много опыта в РПЛ, чтобы понимать все тонкости команды. Возможно, психология сказывается. Команда немного подсела физически? Не сказал бы, что здесь у нас проблемы.

Как мне уровень РПЛ? Я второй год играю. Если психологически и физически привыкнуть, что нормальный уровень. А так, думаю, что лет пять назад чемпионат был сильнее. Но лучше видно тем ребятам, кто лет десять играет в этой лиге. Нынешний чемпионат более конкурентный? Если смотреть на таблицу, то да», — приводит слова Сунгатулина «Евро-Футбол.Ру».

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