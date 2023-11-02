Суд указал МОК на его место. Российскому чемпиону вернули золото Олимпиады

Легкову пожизненно запретили выступать на Играх и отобрали медали Сочи. — До сих пор я не видел показания свидетелей, в котором человек заявляет, что он предлагал мне улучшающие результаты препараты. Мой адвокат десять месяцев требовал анализ ДНК, но МОК не сделал его для меня и других спортсменов, — написал тогда спортсмен в официальном заявлении. МОК против суда Просто сидеть сложа руки российские спортсмены и в частности Легков не стали.

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