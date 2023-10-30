Суд в Москве арестовал мать младенца, найденного избитым среди хлама

Москва, 30 октября - АиФ-Москва.

Суд в Москве удовлетворил требования Таганской межрайонной прокуратуры и избрал в отношении 31-летней женщины, чьего восьмимесячного ребенка нашли ночью избитым в захламленной квартире, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

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