Суд огласил приговор фигурантам дела о строительстве космодрома Восточный

Замоскворецкий районный суд Москвы провозгласил приговор генеральному директору «Респект-СМ» Алику Алексаняну и генеральному директору «БАВАЛЬ» Баграту Мирзояну, сообщили в понедельник, 30 октября, в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Алексанян признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима.

Мирзоян признан виновным по ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») и приговорен к пяти годам колонии общего режима.

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