Суд в Москве арестовал мать избитого восьмимесячного младенца

. Как сообщили в Таганском суде, Исхаковой Марине Дамировне было назначено в качестве меры пресечения заключение под стражу до 28 декабря. Ей предъявлено обвинение по пункту"б" части 2 статьи 111 УК РФ —"Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего".

Согласно информации, предоставленной столичной прокуратурой, в ночь на 28 октября в квартире на Нижегородской улице восьмимесячный ребенок был обнаружен с множественными телесными повреждениями, и в настоящее время он находится в реанимации. Полученные им травмы, требуют длительной реабилитации.Кроме того, столичная прокуратура сообщила, что женщина ранее уже была лишена родительских прав на двух других своих детей.

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