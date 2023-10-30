Суд вынес приговор участникам дела о строительстве космодрома Восточный

«Замоскворецкий районный суд города Москвы... назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказали в суде.Цена «деоккупации»: как Telegram-канал «Утро Дагестан» связан с политиком Пономарёвым

По подозрению в госизмене: ФСБ задержала передававшего ВСУ сведения об оборонительных сооружениях Крыма россиянина Более трёх тысяч погибших детей и свыше 600 авиаударов: как развивается наземная операция Израиля в секторе Газа

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Россиянин украл 20 колес с припаркованных фур и продал на шиномонтажеВ Красноярском крае суд вынес приговор 46-летнему жителю краевого центра, который похищал колеса с большегрузного транспорта. Об этом сообщает «МВД Медиа». Прочитайте больше ⮕

В Волновахе расстреляна семья из девяти человек, включая двух детейСледственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту массового убийства в городе Волноваха, расположенном в 40 км к югу от Донецка Прочитайте больше ⮕

Бастрыкин поручил найти организаторов беспорядков в МахачкалеПредседатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане, сообщило в понедельник ведомство в своем телеграм-канале Прочитайте больше ⮕

Расследование ЧП в аэропорту Уйташ взял на контроль глава СКРГлава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о массовых беспорядках и насилии в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕

Уголовное дело о беспорядках в Дагестане передали в ГСУ СК РоссииВ пресс-службе Следственного комитета заявил, что расследование уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане передано в главное следственное управление СК России. Прочитайте больше ⮕

Уголовное дело о беспорядках в Махачкале передали в ГСУ СК РоссииВ пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что расследование уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане передано в главное следственное управление Прочитайте больше ⮕