Суд заменил остаток срока экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич на исправительные работы

В июне прошлого года Мещанский суд Москвы приговорил Лукашевич к 6,5 годам колонии. Экс-руководитель департамента конкурсных процедур в министерстве Михаил Попов был приговорен к 7,5 годам колонии, предприниматель Николай Попов — к 6 годам, а экс-глава министерского департамента госполитики в сфере высшего образования Артемий Рожков — к 5,5 годам.

В 2016 году Лукашевич при содействии Михаила Попова, который был организатором преступной группы, представляла в Минобразования фальсифицированные отчеты о выполненных работах, установил суд. Деньги за госконтракты поступали на расчетный счет компании, бенефициаром которой являлся Михаил Попов. После этого Лукашевич и предприниматель Николай Попов (брат Михаила Попова) перечисляли их для обналичивания на счета предпринимателей, с которыми были заключены договоры на оказание услуг.

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