Судно «Марко Поло» второй раз подряд село на мель у берегов Швеции

Пассажирское судно «Марко Поло» вновь село на мель у берегов Швеции, произошла новая утечка топлива. Об этом сообщает Aftonbladet.

В первый раз пассажирское судно село на мель в заливе Пукавик у побережья Блекинге на юге Швеции 22 октября. «Новая посадка на мель судна «Марко Поло» произошла в воскресенье во второй половине дня. В связи с этим снова начало течь топливо в бухте Хане», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в текущий момент продолжаются работы по ликвидации предыдущей утечки в километре от нового места происшествия. До этого стало известно, что в субботу, 21 октября, на реке Лене в районе поселка Нижний Бестях в Якутии пассажирский паром сел на мель. headtopics.com

По предварительным данным, «Паром 4» перевозил пассажиров и транспортные средства по маршруту «Нижний Бестях — Якутск». Внезапно судно село на мель. На борту находится 50 пассажиров и три члена экипажа. В инциденте никто не пострадал.Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

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