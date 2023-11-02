Студенты Колумбийского университета ушли с лекции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений учащихся в антисемитизме. Об этом сообщает The New York Times (NYT). Ранее на больших экранах у университетского кампуса были размещены снимки студентов с подписью «главные антисемиты Колумбийского университета».

По данным издания, когда Клинтон читала лекцию, в холле здания проходил протест. Учащиеся выступили с требованием немедленной юридической поддержки пострадавших студентов. В результате около 30 студентов покинули лекцию Клинтон и присоединились к протесту. Ранее Клинтон заявила, что российские власти якобы «пребывают в восторге» от турбулентности, которая сотрясает Конгресс США, поскольку это грозит прекращением поставок оружия Украине со стороны Вашингтона.

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