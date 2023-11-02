Студенты покинули лекцию Клинтон из-за обвинений в антисемитизме

По информации издания, менее чем через половину лекции 30 студентов встали, собрали свои вещи и покинули аудиторию в знак протеста. Учащиеся выступили с требованием немедленной юридической поддержки студентов, чьи фотографии появились на больших экранах университетского кампуса с подписью «главные антисемиты Колумбийского университета».

До этого вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек решительно осудил проявление антисемитизма в Германии в его различных формах.

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Студенты ушли с лекции Хиллари Клинтон из-за обвинений в антисемитизмеСтуденты Колумбийского университета ушли с лекции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений учащихся в антисемитизме, сообщает New York Times. Ранее на больших экранах у университетского кампуса были размещены снимки студентов с подписью «главные антисемиты Колумбийского университета». Прочитайте больше ⮕

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