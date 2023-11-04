Структура вещания НТВ построена на основе спутниковой цифровой сети с использованием спутников Экспресс-АМ7 (НТВ-0), 40 гр.в.д. , Ямал-402, Ямал-401, Экспресс АМ5. Высококачественную трансляцию НТВ обеспечивают более 120 операторов эфирного вещания и более 700 операторов кабельного ТВ во всех регионах России. Несущая частота 3675 МГц, С-диапазон Параметры на прием Ямал-402; часовая зона +2: Символьная скорость 30 Мсимв/с

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