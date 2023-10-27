Странные смерти наемников на Украине: тело британца нашли в канализации

Бывший британский военный Дэниел Берк приехал на Украину в 2022 году и организовал собственное подразделение. Однако, спустя некоторое время, он перестал участвовать в боевых действиях и занялся эвакуацией из прифронтовой зоны. Жил британец в квартире в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В конце августа Берк пропал. Его отец, потерявший связь с сыном, обратился в лондонскую полицию за помощью в его розыске. В начале сентябряОб обнаружении погибшего сообщил его сослуживец – наемник австралийско-алжирского происхождения Абдельфетах Нурин. По некоторой информации, он же может быть убийцей. В день пропажи британца двое наемников были вместе на полигоне, а вернулся оттуда Абдельфетах Нурин один.

Ранее на территории Украины были найдены тела еще двух иностранцев, воевавших за ВСУ и погибших при загадочных обстоятельствах. Так, тело 31-летнего британского наемникабыло обнаружено в июне в водоеме со связанными руками. В мае нашли мертвым в постели в киевской квартире 36-летнего наемника из Швеции headtopics.com

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