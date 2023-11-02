Стрелок из Венесуэлы выступит на Олимпийских игр спустя 40 лет после предыдущего старта

Венесуэльский стрелокпрошёл отбор на Олимпийские игры-2024 в дисциплине трап, сообщает Inside the Games. 60-летний спортсмен заработал путёвку в Париж, заняв второе место в личных соревнованиях в финале Панамериканских игр, которые сейчас проходят в Сантьяго (Чили). Олимпийский комитет Венесуэлы подтвердил, что включит его в состав сборной, когда придёт подтверждение о завоевании олимпийской квоты.

Это будет второе выступление для Мартинеса на ОИ. В прошлый раз он стартовал на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984 году в смешанных соревнованиях в трапе, когда спортсмену было 20. Таким образом, перерыв в выступления венесуэльцы на Играх составит 40 лет.

Рекордсменом по продолжительности паузы между двумя выступлениями на ОИ останется японский спортсмен-конникОн участвовал на домашних Играх в Токио в 1964 году, а затем на Олимпиаде в Пекине в 2008-м. Перерыв в его олимпийских выступлениях составил 44 года. headtopics.com

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