Страдаете депрессией? Возможно, вам пора в деревню

К развивающимся странам исследователи отнесли Китай, Южную Корею, Индию и Нигерию. Такое деление они обосновали отчётом ООН за 2022 год. Куда входит Россия — в развитые или развивающиеся страны — непонятно. Теперь главный вопрос — почему городские жители больше подвержены депрессиям, чем деревенские. Учёные будут развивать эту тему и дальше, но пока у них есть два основных предположения: Люди в деревнях реже обращаются к специалистам, а поэтому у них не могут диагностировать депрессию.

Люди в городе чаще сталкиваются с: социальным неравенством; экономической незащищённостью; плохой экологией; отсутствием контакта с природой. Сахарозаменители и депрессия Стоит отметить, что городские жители чаще позволяют себе неполезные продукты, в которых часто содержатся сахарозаменители, например йогурты, лимонады, жвачки, энергетики и прочее.

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