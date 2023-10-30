Страны G7 согласовали принципы для разработчиков искусственного интеллекта

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Эксперт предупредил о риске блокировки карты из-за частых снятий крупных суммКрупные банки пользуются технологиями искусственного интеллекта (ИИ), которые, в частности, могут распознать подозрительные действия с картой и заблокировать ее. Прочитайте больше ⮕

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