Стимулятор иммунитета: эти шесть фруктов помогают бороться с простудой

. Это настоящая бомба с витамином С, который укрепляет иммунную систему и ускоряет выздоровление после простуды. Кроме того, апельсины являются отличным источником жидкости, что важно для поддержания гидратации организма.. Как и апельсины, они богаты витамином С.

Чтобы оказать успокаивающее и противовоспалительное действие на горло, можно добавить лимонный сок в тёплую воду.. Они легко перевариваются и являются хорошим источником калия, который восполняет потерю жидкости при простуде. Это щадящий вариант, если у вас есть проблемы с желудком.. Они содержат клетчатку и антиоксиданты, которые поддерживают общее самочувствие. Яблоки также могут оказывать успокаивающее действие при боли в горле.

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