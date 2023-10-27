Стефанос Циципас стал соперником Даниила Медведева в полуфинале турнира в Вене

Определился соперник чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисистав полуфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Им стал двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира грек

Определился соперник чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисистав полуфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Им стал двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира грек

Прочитайте больше:

championat »

Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Вене, в трёх сетах обыграв МахачаГреческий теннисист Стефанос Циципас, седьмая ракетка мира, одержал победу в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Прочитайте больше ⮕

Виктор Янчук: Хачанов сильно прибавил за год, но Медведев играет стабильнееЗаслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился ожиданиями от дерби россиян Даниила Медведева и Карена Хачанова в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Прочитайте больше ⮕

Чесноков: Медведев потихоньку выходит на пик своей формы, в Вене отлично стартовалСоветский и российский теннисист, бывшая девятая ракетка мира, обладатель семи титулов турниров ATP Андрей Чесноков прокомментировал стартовую победу соотечественника Даниила Медведева на старте турнира ATP-500 в Вене (Австрия). Прочитайте больше ⮕

Медведев, Рублев, Циципас, Соболенко, Швентек и Рыбакина сыграют на командном выставочном турнире в Абу-ДабиДаниил Медведев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас, Арина Соболенко, Ига Швентек и Елена Рыбакина стали первыми участниками командного турнира, который пройдет в Абу-Даби 21-24 декабря. Прочитайте больше ⮕

«Медведев более устойчив и стабилен, но Хачанов будет играть смело, ему нечего терять» — ЯнчукЗаслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался о шансах Даниила Медведева и Карена Хачанова в очной четвертьфинальной встрече на турнире АТР 500 в Вене. Прочитайте больше ⮕

Янчук: ожидаемая победа Медведева над Хачановым. Вопрос был только в количестве сетовЗаслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук отреагировал на победу Даниила Медведева в четвертьфинальном матче с Кареном Хачановым на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). Прочитайте больше ⮕