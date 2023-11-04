Стенд Ленинградской области на выставке «Россия» представил концепцию «живи, работай, отдыхай»

Стенд Ленинградской области, открывшийся 4 ноября на выставке «Россия» в День народного единства на ВДНХ в Москве, представил концепцию «живи, работай, отдыхай». На инсталляции региона представлены его достижения, среди которых, в том числе, порт Усть-Луга. По словам автора инсталляции, художника Андрея Пунина, посетители выставки-марафона смогут поиграть здесь в кубики в масштабах всей страны. Именно эта детская игра легла в основу стенда региона, отметил он

. Выставка начала работу утром в субботу, в День народного единства. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Свои экспозиции подготовили крупнейшие российские компании, общественные организации, министерства. Для посетителей посещение выставки бесплатно. Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия». Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране На международной выставке-форуме 89 субъектов продемонстрируют достижения в промышленности, науке и культуре Ранее, 2 ноября, корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев побывал на пресс-туре Международной выставки-форума «Россия». Он отметил, что на выставке представлена, в частности, авиастроительная промышленность, в которой РФ за последние годы достигла большого прогресса

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ИЗВЕСТИЯ: Стенд Ленинградской области открылся на выставке «Россия» на ВДНХСтенд Ленинградской области, открывшийся 4 ноября на выставке «Россия» в День народного единства на ВДНХ в Москве, представил концепцию «живи, работай, отдыхай». На инсталляции региона представлены его достижения, среди которых, в том числе, порт Усть-Луга.

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ИЗВЕСТИЯ: Выставка-форум «Россия» на ВДНХ: самые интересные экспозиции и событияЧто можно будет увидеть на грандиозной выставке «Россия» и почему она уникальна

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: На ВДНХ идут последние приготовления к форуму «Россия»В Москве установили макет российской ракеты-носителя «Ангара» — один из тысяч экспонатов на ВДНХ, где сейчас идут последние приготовления к масштабной выставке «Россия».

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ИЗВЕСТИЯ: Президент РАН Геннадий Красников рассказал о выставке-форуме «Россия»Президент Российской академии наук Геннадий Красников в субботу, 4 ноября, рассказал о выставке-форуме «Россия», который в этот день открывается на ВДНХ в Москве.

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ИЗВЕСТИЯ: В НМГ рассказали о стенде «Медиа для тебя» на выставке «Россия»Директор по коммуникациям Национальной Медиа Группы (НМГ) Анна Айбашева рассказала в субботу, 4 ноября, что ожидает гостей стенда НМГ «Медиа для тебя», представленного на выставке-форуме «Россия».

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ТАСС: Студия ТАСС на выставке 'Россия'. Прямое включениеТАСС

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