"Москва подает сигнал, что Россия для обеспечения безопасности русского населения на востоке Украины может инициировать свои собственные операции, в результате которых еще пять областей Украины отойдут под контроль России", – поделился своей точкой зрения он.

В качестве примера бывший американский разведчик привел ситуацию в районе Купянска Харьковской области, где ВС РФ стремятся создать еще один полукотел, который вынудит вооруженные силы Украины или отступить, или ввести войска, от которых уже ничего не осталось, открывая другой участок фронта для наступательных операций армии России.

Вооруженные силы Украины с начала июня предпринимают попытки наступать на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросая на линию боевого соприкосновения подразделения, прошедшие подготовку и вооруженные Североатлантическим альянсом. Как отмечал президент России Владимир Путин, ни на одном участке фронта украинские войска не смогли добиться серьезных успехов. headtopics.com

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