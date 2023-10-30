Стало известно о положении находящихся в Дагестане туристов

Все организованные туристы, не улетевшие 29 октября из Махачкалы из-за беспорядков в аэропорту, размещены в отелях или отправлены домой через соседние авиагавани. О положении находящихся в Дагестане путешественников стало известно пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ), пишет РИА Новости. Эксперты отметили, что обстановка на курортах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остается спокойной. Более того, по их словам, информации об аннуляции забронированных туров пока нет.

Специалист подчеркнул, что организованным путешественникам в этой обстановке значительно проще, чем самостоятельным. «Но и там, насколько я знаю, поддерживается очень тесная связь с отелями и гостевыми домами, в которых они размещались, — пояснил Айдинов. — Думаю, в любом случае, в течение недели ситуация разрешится».

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