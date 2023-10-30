Стало известно об успешной российской контратаке у Работино

Вооруженные силы (ВС) России провели успешную контратаку в районе села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что российские военные провели контратаку со стороны села Вербовое. Рогов также добавил, что военнослужащим ВС РФ удалось отбить попытки атак украинских сил на ореховском и времевском направлениях.

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