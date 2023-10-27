Стало известно о призывах США отказаться от полномасштабной операции в Газе

Власти США пытаются убедить Израиль отказаться от полномасштабной наземной операции в Газе. Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что администрация Байдена призывает Израиль воздержаться от полномасштабного наземного вторжения и вместо этого провести «хирургическую» кампанию с применением авиаударов и рейдов спецназа.

По информации собеседника издания, Вашингтон опасается, что наземная операция помешает усилиям по освобождению заложников, приведет к многочисленным жертвам среди гражданских палестинцев, израильских солдат и расширит войны на Ближнем Востоке. При этом, как сообщает автор материала, среди его источников в американской администрации нет уверенности в том, что Израиль откажется от полномасштабного наземного вторжения. Ранее сообщалось, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха.

Прочитайте больше:

lentaruofficial »

WP узнала о призывах США к Израилю отказаться от масштабной операции в ГазеАдминистрация президента США Джо Байдена призывает Израиль отказаться от проведения полномасштабной наземной операции в секторе Газа и вместо этого сосредоточиться на ограниченных операциях с использованием авиации и спецназа. Об этом 27 октября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников. Прочитайте больше ⮕

Умер Роберт Смит — член первой команды «Кливленд Кавальерс»Стало известно о смерти американского баскетболиста Роберта «Бинго» Смита в возрасте 77 лет. Прочитайте больше ⮕

США призывают Израиль отказаться от масштабной наземной операции в секторе ГазаАдминистрация президента США Джо Байдена призывает Израиль отказаться от проведения масштабной наземной операции в секторе Газа, пишет газета Washington Post (WP), ссылаясь на американских чиновников. Прочитайте больше ⮕

Лондон отказался поддержать призыв к Израилю не вторгаться в ГазуОливер Дауден, вице-премьер Великобритании, в эфире телеканала Sky News отказался поддержать призыв международного сообщества к Израилю воздержаться от полномасштабной наземной операции в секторе Газа Прочитайте больше ⮕

Посол Израиля сообщил о координации с США по срокам начала наземной операции в ГазеСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

WP: США призывают Израиль отказаться от масштабной наземной операции в секторе ГазаПо данным газеты, в Белом доме считают необходимым для еврейского государства сосредоточиться на ограниченных действиях с использованием авиации и спецназа Прочитайте больше ⮕