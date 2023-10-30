Стало известно, сколько может продлиться операция Израиля в Газе

Ранее официальный спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари проинформировал, что израильская армия в последние дни проводила наземные маневры в Газе, с 27 октября эти операции расширяются.
По данным издания, вместо масштабного наземного вторжения ЦАХАЛ избрал тактику постепенного продвижения, в том числе из-за опасений, что к конфликту может подключиться ливанское шиитское движение"Хезболла"."Ожидается, что кампания (в Газе) продлится от шести недель до полугода", - поделились подробностями журналисты.
По словам собеседников агентства, в этот раз цель Израиля – уничтожение палестинского движения как организации и в полной нейтрализации любой угрозы, исходящей из анклава. По сведениям бывшего главы военной разведки Израиля Амоса Ядлина, цель ЦАХАЛ – ликвидировать как минимум 10 000 бойцов ХАМАС из 30 000. headtopics.com
Израиль 7 октября подвергся ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной ХАМАС операции"Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы военного крыла палестинского движения проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь по военным и по мирным гражданам, а также взяли заложников. В Израиле, по информации местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, включая 300 военнослужащих, пострадавшими числятся более 5 тысяч.
В ответ ЦАХАЛ начал операцию"Железные мечи" против ХАМАС в Газе. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории анклава. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа. headtopics.com