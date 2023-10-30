Стало известно о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожье и Бериславе

Об этом сообщил глава украинской Запорожской областной администрации Юрий Малашко, передает телеканал 5.ua.

Об этом сообщил глава украинской Запорожской областной администрации Юрий Малашко, передает телеканал 5.ua.

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На Украине сообщили о повреждении двух объектов инфраструктурыВ Запорожье и Бериславе разрушены два объекта инфраструктуры, сообщают власти Украины. Прочитайте больше ⮕

Стало известно о взрывах в Херсоне и ЗапорожьеВ подконтрольных Украине городах Запорожье и Херсон произошли взрывы. Прочитайте больше ⮕

Умер актёр Мэттью Перри — он играл Чендлера в сериале «Друзья»В ночь на 29 октября стало известно о смерти Мэттью Перри — голливудской звёзды и одного из самых популярных телевизионных актёров 90-х. Прочитайте больше ⮕

В Крыму задержан россиянин, передавший важные сведения ВСУУтром в понедельник, 30 октября, стало известно о том, что в Севастополе задержали гражданина РФ, который работал на противника. Прочитайте больше ⮕

В Крыму задержан россиянин, передавший важные сведения ВСУУтром в понедельник, 30 октября, стало известно о том, что в Севастополе задержали гражданина РФ, который работал на противника. Прочитайте больше ⮕

В подконтрольных Киеву Херсоне и Запорожье прозвучали взрывыСогласно сообщению украинского издания 'Общественное', в городах Херсон и Запорожье, находящихся под контролем Киева, произошли взрывы Прочитайте больше ⮕