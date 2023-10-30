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Стало известно о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожье и Бериславе

 / Источник: lentaruofficial

В подконтрольном Киеву Запорожье в результате ракетного удара разрушен инфраструктурный объект.

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lentaruofficial

Об этом сообщил глава украинской Запорожской областной администрации Юрий Малашко, передает телеканал 5.ua.

Об этом сообщил глава украинской Запорожской областной администрации Юрий Малашко, передает телеканал 5.ua.

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