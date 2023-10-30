Стало известно, как россияне будут готовиться к Хэллоуину

44% решивших украсить дом добавят мелкие детали в интерьер. 17% развесят гирлянды, вырежут тыквы, нарядятся и приготовят «страшную еду». 6% респондентов планируют украсить фасад дома и свой участок.

58% участников собираются потратить на празднование Хэллоуина сумму до 5 тыс. рублей, 11% — до 10 тыс. рублей, а 7% — до 50 тыс. рублей. Бюджет 3% опрошенных составляет до 100 тыс. рублей, еще 1% — более 100 тыс. рублей.

На вопрос: «За какое время вы начинаете активно готовиться к Хэллоуину?» отвечали респонденты, которые отмечают праздник. 46% таких опрошенных делают это за неделю, 27% — за день или в день события. 23% респондентов ведут подготовку к празднику за две недели. И только 4% вспоминают о событии за месяц до его наступления. headtopics.com

Как правило, россияне отмечают Хэллоуин в кругу семьи. Так ответили 45% участников. Еще 25% делают это в одиночестве. С друзьями и коллегами встречаются 30% респондентов. Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. В России он, правда, не настолько популярен, как в США, Великобритании и Канаде. Название праздника происходит от староанглийской версии «All hallow ees» — «месса всех святых». За много веков она изменилась, превратившись сначала в All Hallow's Eve — канун Дня всех святых, а затем в сокращенную форму Halloween — Хэллоуин.

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