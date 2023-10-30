Стало известно, сколько россиян взяли кредит за последние полгода

За первое полугодие число заемщиков в России выросло на 2 млн человек, следует из данных ЦБ в информационном-аналитическом материале «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй» за первое полугодие 2023 года.

ЦБ РФ проанализировал данные бюро кредитных историй за первое полугодие — количество граждан с кредитами и займами увеличилось до 47 млн человек. Как отмечает регулятор, всё больше людей имеют три кредита и больше — их число выросло на 2,2 млн за год до 11,2 млн.

Особой популярностью пользуются кредитные карты — за год число уникальных заёмщиков увеличилось на 3 млн до 23 млн. По данным источника, число ипотечников превысило 10 млн, при этом растёт доля кредитов сроком свыше 25 лет. headtopics.com

Как отмечает регулятор, 8 из 10 граждан, взявших во втором квартале ипотеку, имели ранее потребкредит. Порядка 6% могли брать его для первоначального взноса по жилью. Банк России намерен обсудить с банками подходы к оценке таких заёмщиков.Ранее Банк России зафиксировал ухудшение стандартов ипотечного кредитования

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