Стало известно о задержании спортсмена из кулачных боев с неизвестным веществом

Российского спортсмена Кирилла Самброса, выступающего в организующем кулачные бои промоушене Hardcore Fighting, задержали в Москве с неизвестным веществом. Об этом стало известно изданию Baza. Полицейские ночью у дома на Шмитовском проезде остановили такси, в котором ехал 25-летний Самброс.

Спортсмен нервничал, поэтому правоохранители решили его досмотреть. У бойца при себе обнаружили сверток с неизвестным веществом, которое отправили на экспертизу. 1 ноября стало известно о задержании полицейскими бывшего игрока сборной России Алексея Бугаева. При себе у мужчины был пакет с наркотическим веществом. В отношении Бугаева было возбуждено уголовное дело по статье о торговле наркотиками в крупном размере.

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