Стало известно о планах ЕС в два раза сократить импорт газа из России

Страны Европейского союза намерены сократить импорт российского природного газа до 40-45 миллиардов кубометров в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента по итогам заседания целевой рабочей группы США — ЕС по энергетической безопасности. На заседании также обсуждались вопросы диверсификации источников поставок природного газа в страны Европы и растущий объем торговли сжиженным природным газом между Соединенными Штатами и ЕС.

Также стороны обсудили конкретные шаги Евросоюза по дальнейшему снижению спроса на газ, «в том числе за счет мер по повышению энергоэффективности». Ранее замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал «почти невыполнимой миссией» полный отказ от поставок российского газа. Несмотря на то что подземные хранилища газа стран Евросоюза сейчас заполнены до максимума за всю историю наблюдений, это не приведет к снижению стоимости топлива.

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