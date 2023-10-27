Стал известен размер призовых на «Всемирных играх дружбы»

Призовые для спортсменов за победу на «Всемирных играх дружбы» в 2024 году составят 40 тысяч долларов. О размере выплат стало известно «Матч ТВ». За серебряные медали спортсмены получат 30 тысяч долларов, за бронзовые — 20 тысяч. Первые в истории «Всемирные игры дружбы» пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

19 октября турнир постановил провести президент России Владимир Путин Отмечалось, что это решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества. 28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине.

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Призовые за золото на Играх дружбы составят 40 тысяч долларовОбладатели золотой медали получат по 40 тысяч долларов. Прочитайте больше ⮕

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