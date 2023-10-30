Стало известно о росте потерь ВСУ из-за российских дронов

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) «возросли до тревожного уровня» из-за успешной работы российских дронов. Об этом говорится в публикации на сайте британского журнала The Economist, опубликованной 29 октября.
«Украинские потери возросли до тревожного уровня, отчасти из-за работы дронов», — отмечается в статье.Со ссылкой на слова украинского военнослужащего с позывным Майор издание отмечает, что шансы выжить невелики, если оператор российского дрона держит в поле зрения. По словам мужчины, он четыре раза смог выжить, когда его преследовал российский дрон. Два его сослуживца погибли.
«Беспилотник может вылететь из-за ваших собственных позиций и замаскироваться под «своего». Камеры у него, может, и не очень. Но на скорости 150-160 км/ч он в любом случае вас обгонит», — заверил он. Российские дроны наносят ущерб украинским подразделениям вдоль линии фронта. При этом российские вооруженные силы имеют явное превосходство в дорогих классах подобных аппаратов, говорится в статье. headtopics.com
Ранее в понедельник сообщалось, что дрон поразил боевую позицию ВСУ в районе Клещеевки на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) определил место передвижения ВСУ и отправил по координатам дрон.
Умерить тыл: российская армия нанесла 19 ударов по военным объектам Украины Уничтожены пункты размещения боевиков и наемников До этого, 28 октября, оператор беспилотников спецназа рассказал, что военные спецназа «Сибирь» группировки российских войск «Юг» при помощи дрона-камикадзе ликвидировали гранатометный расчет ВСУ под Клещеевкой. headtopics.com
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.