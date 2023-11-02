Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожской области

Об этом сообщил руководитель украинской областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко. Он отметил, что ночью на подконтрольной ВСУ территории региона звучала воздушная тревога. При этом глава ОВА не уточнил, сколько инфраструктурных объектов было повреждено.

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ИЗВЕСТИЯ: На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской областиИнфраструктурный объект и линии электропередачи (ЛЭП) повреждены в результате взрывов в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине. Об этом в среду, 1 ноября, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

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LENTARUOFFİCİAL: Стало известно о повреждении складов в ХерсонеВ центре подконтрольного Киеву Херсона повреждены складские помещения. Об этом сообщил глава местной городской администрации города Роман Мрочко. По его словам, удар пришелся на центр города. Ранее сообщалось о повторных взрывах в Херсоне, однако конкретное место попаданий журналисты не указывают.

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LENTARUOFFİCİAL: Стало известно о взрывах в Миргороде Полтавской областиВ Миргороде Полтавской области прозвучали взрывы, перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога. Также воздушная тревога объявлена в ряде других регионов: Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Ранее стало известно о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кременчуг.

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RT НА РУССКОМ: В Запорожской области задержали подозреваемую в подготовке терактаМВД и ФСБ России задержали в Запорожской области женщину, которая подозревается в подготовке теракта.

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CHAMPİONAT: Собаку Мэттью Перри заберёт его бывшая невестаНесколько дней назад стало известно о смерти Мэттью Перри — актёра и звезды сериала «Друзья».

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CHAMPİONAT: Стали ли «Клипперс» фаворитами Запада после обмена Хардена?Утром 31 октября стало известно, что разыгрывающий Джеймс Харден был обменян в «Лос-Анджелес Клипперс».

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