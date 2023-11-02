Стало известно о планах Китая достроить пятую станцию в Антарктиде

Уточняется, что экспедиция продлится более пяти месяцев. В нее отправились три судна — ледоколы «Сюэлун», «Сюэлун-2» и грузовое судно «Тяньхуэй». Они перевезут материалы и оборудование для строительства станции.

В экспедиции принимают участие более 460 человек — они будут заниматься исследованиями влияния изменения климата на экосистему Антарктики, а также исследуют роль этого региона в глобальном изменении климата. Ранее ученые обнаружили, что 71 из 162 шельфовых ледников, окружающих Антарктиду, сократились в объеме за 25 лет, в результате чего чистый выброс в океаны составил 7,5 триллиона метрических тонн талой воды.

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