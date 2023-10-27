Стали известны призовые победителям Игр Дружбы, медали будут сделаны из золота

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбына презентации соревнований в Государственной думе РФ сообщил, что медали победителей будут сделаны из чистого золота, а призовые за победу, как планируется, составят $40 тыс., за второе место — 30 тыс., за третье — 20 тыс.

«Вопрос призового фонда еще будет обсуждаться, окончательного решения по цифрам нет. Дискуссия идет вокруг приравнивания призового фонда к традиционным выплатам для призеров и победителей Олимпиады. Надеемся, что эта идея возобладает. Но окончательное решение будет принято на заседании организационного комитета в ближайшее время. Что касается валюты, для нас расчеты идут в рублях, для иностранцев, соответственно, в иной валюте.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В программе соревнований будут представлены баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика, дзюдо, а также пляжный футбол, спортивное программирование, акробатический рок-н-ролл и другие виды. headtopics.com

Прочитайте больше:

championat »

Золотые медали Игр дружбы сделают из чистого золотаОб этом сообщил генеральный директор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин. Прочитайте больше ⮕

Организаторы Игр дружбы ожидают участие спортсменов более чем из 100 странОб этом заявил генеральный директор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин. Прочитайте больше ⮕

Во Франции рассказали, сколько российского газа продолжает получать странаСегодня, 27 октября стали известны слова министра энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше о частичной зависимости страны от газа из Российской Федерации Прочитайте больше ⮕

Призовые за золото на Играх дружбы составят 40 тысяч долларовОбладатели золотой медали получат по 40 тысяч долларов. Прочитайте больше ⮕

Ворона провалилась в московскую квартиру через вентиляцию, перепугав хозяевДетали спасения 'замурованной' в стене московской многоэтажки вороны стали известны 'МК'. Оказалось, что городская пернатая пыталась соорудить себе гнездо в вентиляционном отверстии и провалилась. Прочитайте больше ⮕

Стал известен размер призовых на «Всемирных играх дружбы»Призовые для спортсменов за победу на «Всемирных играх дружбы» в 2024 году составят 40 тысяч долларов. За серебряные медали спортсмены получат 30 тысяч долларов, за бронзовые — 20 тысяч. Первые в истории «Всемирные игры дружбы» пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Прочитайте больше ⮕