В пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений Крыма сообщили, что квартиру семьи главы Украины Владимира Зеленского на южном берегу полуострова продали на аукционе за 44,3 млн рублей, передает РИА Новости.

«Квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, д. 44 А, кв. 501, продана на аукционе за 44 миллиона 356 тысяч рублей», — сказали в ведомстве.11 октября в министерстве имущественных и земельных отношений Крыма сообщили, что квартира Зеленских, расположенная в Ливадии, выставлена на продажу. Ее оценили в 24,6 млн рублей.

В 2022 году глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с украинской властью. С осени 2022 года в этой российской республике было национализировано около 750 объектов. headtopics.com

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

В Крыму задержан россиянин, передавший важные сведения ВСУУтром в понедельник, 30 октября, стало известно о том, что в Севастополе задержали гражданина РФ, который работал на противника. Прочитайте больше ⮕

В Крыму задержан россиянин, передавший важные сведения ВСУУтром в понедельник, 30 октября, стало известно о том, что в Севастополе задержали гражданина РФ, который работал на противника. Прочитайте больше ⮕

Умер актёр Мэттью Перри — он играл Чендлера в сериале «Друзья»В ночь на 29 октября стало известно о смерти Мэттью Перри — голливудской звёзды и одного из самых популярных телевизионных актёров 90-х. Прочитайте больше ⮕

Стало известно о взрывах в Хмельницкой областиВ Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное». Уточняется, что на территории региона работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Прочитайте больше ⮕

Стало известно о снижении вложений пенсионного фонда Норвегии в ценные бумаги РФПосол России в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил РИА Новости , что вложения норвежского пенсионного фонда в российские ценные бумаги за год снизились с $3,1 мдрд до $291 млн. Прочитайте больше ⮕

Стало известно о новых взрывах в ХерсонеВ подконтрольном Киеву Херсоне слышны звуки взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава администрации города Роман Мрочко. Он уточнил, что взрывы раздаются в прибрежных районах города. Также он сообщил о воздушной тревоге в других районах области. Сегодня утром Мрочко уже сообщал о взрывах. Прочитайте больше ⮕