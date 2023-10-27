Стало известно о самом сильном обстреле сектора Газа

В секторе Газа прозвучало несколько громких взрывов, которые могут оказаться сильнейшими ударами с начала эскалации конфликта с Израилем. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава отдела по внешней политике радикального движения ХАМАС Муса Абу Марзук обвинил США в том, что сейчас они руководят боевыми действиями израильской армии в секторе Газа. Об этом он высказался во время визита в Москву. По мнению представителя ХАМАС, это произошло после якобы коллапса израильской армии в противостоянии с бригадами «Изз ад-Дин аль-Кассам», военным крылом палестинского движения.

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