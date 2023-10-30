Стали известны подробности госпитализации Бедроса Киркорова: назван новый диагноз

«С Бедросом все хорошо. Не мешайте человеку проводить свои процедуры, я не знаю, кто пустил слух про приступ астмы», – сообщила помощница артиста « Московскому комсомольцу».

Проблемы со здоровьем у артиста, к сожалению, обостряются регулярно. И связаны они в первую очередь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно заметно эта тенденция стала проявляться после того, как артист переболел коронавирусом.

«Бедрос в очередной раз был в больнице неделю назад, – рассказали нам в окружении артиста. – И теперь вот снова. Периодически его состояние ухудшается, и его отвозят в клинику. Основные проблемы из-за сердца. Врачи дают не совсем оптимистичные прогнозы. Бедроса наблюдали лучшие кардиологи нашей страны, обсуждался даже вопрос о теоретической пересадке сердца, но врачи пришли к выводу, что он может не перенести операцию. Так что это тот самый случай, когда лучше не трогать. headtopics.com

Напомним, что три года назад Бедрос Филиппович заболел COVID-19. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в больницу. К счастью, врачам удалось сделать буквально невозможное, и артист восстановился. А до коронавируса Бедрос даже выезжал на гастроли, теперь он это делает все реже и реже.

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