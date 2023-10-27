Стало известно о движении танков ЦАХАЛ в сторону Газы

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) двигаются в сторону сектора Газа в районе, прилегающему к барьеру безопасности в городе Бейт-Ханун, который расположен на севере палестинского анклава.

Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что на северной границе анклава раздаются звуки выстрелов и взрывов. В свою очередь телеканал сообщает об интенсивных обстрелах соседнего города Бейт-Лахия. ЦАХАЛ в том числе запускает над северными районами сектора Газа осветительные ракеты.

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