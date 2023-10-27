Стало известно, какую роль сыграет Китай в ускорении мирового отказа от нефти

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что меняющаяся структура экономики Китая является одной из важных движущих сил, лежащих в основе уверенности организации в том, что спрос на ископаемое топливо достигнет своего пика к 2030 году, передает CNBC.

По его словам, постепенное изменение энергетической структуры КНР, которая в настоящее время является одним из мировых лидеров по объемам потребления ископаемых видов топлива, приблизит сроки мирового отказа от нефти. Бирол уточнил, что в результате доля ископаемых ресурсов в мировом энергоснабжении к 2030 году упадет с 80% до 73%.

Согласно прогнозам аналитиков МЭА, через семь лет своего пика достигнет не только мировое потребление нефти, но и других видов ископаемого топлива, включая природный газ и уголь. И этому также будет способствовать Китай, так как там прослеживается постепенный отказ от прежней зависимости от таких отраслей, как производство стали и цемента, а также строительства железных дорог и другой загрязняющей инфраструктуры. headtopics.com

«Все они (вышеуказанные отрасли. — «Газета.Ru») находятся в упадке. В итоге спрос Китая на ископаемое топливо будет намного меньше, чем за последние 10 лет», — заключил Бирол. До этого сообщалось, что Китай с января по сентября 2023 года импортировал из России почти 80 млн тонн нефти на более чем $43,5 млрд. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 24,4%.

Прочитайте больше:

GazetaRu »

Китаю предрекли ключевую роль в ускорении мирового отказа от нефтиМеняющаяся экономика Китая является важной движущей силой, лежащей в основе уверенности Международного энергетического агентства в том, что спрос на ископаемое топливо достигнет своего пика к 2030 году. Согласно оценкам организации, к этому времени доля таких ресурсов в мировом энергоснабжении упадет до 73 процентов. Прочитайте больше ⮕

Умер Роберт Смит — член первой команды «Кливленд Кавальерс»Стало известно о смерти американского баскетболиста Роберта «Бинго» Смита в возрасте 77 лет. Прочитайте больше ⮕

Самсонова — Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция матча малого Итогового турнира WTAСегодня, 27 октября, 15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой в матче группы «Роза» малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай). Прочитайте больше ⮕

Чемпионат России. «Рубин» примет «Балтику», завтра «Спартак» сыграет с «Факелом», «Зенит»В субботу «Спартак» сыграет с «Факелом» на выезде, «Ростов» сыграет дома «Локомотивом», «Зенит» – с «Ахматом». Прочитайте больше ⮕

Названы юниоры, заявившие четверные прыжки в произвольной программе этапа ГП РоссииСтало известно, кто из юниоров включил в произвольную программу четверные прыжки на третьем этапе юниорской серии Гран-при России в Красноярске. Прочитайте больше ⮕

Дзаньоло не ставил на футбол, но играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах. Хавбек сегодня 3 часа говорил с прокурором ТуринаРанее стало известно о том, что хавбек сборной Италии и ряд других футболистов подозреваются в ставках на нелегальных платформах, в том числе на футбол. Прочитайте больше ⮕