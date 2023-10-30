Стало известно о пострадавшем в результате атаки на Севастополь

В результате атаки на Севастополь пострадал один человек. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Об атаке стало известно ранее 30 октября.

«Обломки упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, пострадал мужчина 57 лет. У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет. Также есть небольшое возгорание травы», — написал Развожаев.

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