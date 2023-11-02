Стала известна самая популярная в мире версия Android

, что в октябре 2023 года на долю Android 13 приходилось 22,4% от всех пользователей мобильной ОС Google. Это самая популярная в мире версия Android.

Второй по популярности версией является Android 11 – на эту ОС приходится 21,6% от всех пользователей. Тройку лидеров замыкает Android 10 с долей 16,1%. Четвертое и пятое места заняли Android 12 и Android 9 Pie с долями 15,8% и 10,5% соответственно.

Далее расположились Android 8 Oreo (7,3%), Android 7 Nougat (2,6%), Android 6 Marshmallow (1,9%) и Android 5 Lollipop (1,4%). Самой старой версий Android в статистике Android Studio является 4.4 KitKat c долей менее 1%. headtopics.com

Самая последняя версия мобильной ОС Google – Android 14 – не фигурирует в отчете, поскольку он вышел раньше ее релиза. Релиз Android 14 состоялся вместе с анонсом смартфонов из серии Google Pixel 8, 4 октября 2023 года.

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

Названа самая популярная в мире версия AndroidВ октябре 2023 года на долю Android 13 приходилось 22,4% от всех пользователей мобильной ОС Google, что на тот момент делало ее самой популярной версией Android. Об этом сообщает издание GizChina, ссылаясь на данные Android Studio. Прочитайте больше ⮕

Стала известна причина смерти Бобби ЧарльтонаСтала известна причина смерти легенды «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии сэра Бобби Чарлтона, сообщает BBC. Прочитайте больше ⮕

Стала известна позиция НХЛ по участию в Олимпиаде-2026, где может сыграть РоссияИсполнительный директор Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш не исключил, что игроки лиги примут участие в зимнейй Олимпиаде 2026 года. Слова Уолша передает The Athletic . Прочитайте больше ⮕

Стала известна судьба пропавших в районе перевала Дятлова россиянДвое из пяти россиян, пропавших во время сплава по реке Вижай в районе перевала Дятлова, вышли на связь со спасателями. Стало известно, что накануне туристов предупреждали о возможной опасности, но они не послушали рекомендации. В итоге, отплыв 15 километров от поселка Тохы, группа встала из-за замерзшей реки. Прочитайте больше ⮕

Стала известна предварительная дата поединка Двалишвили и СехудоБойцы Генри Сехудо и Мераб Двалишвили договорились о бое на UFC 297, который состоится 20 января в Торонто (Канада), сообщает MMA UNCENSORED. Прочитайте больше ⮕

Стала известна судьба пропавших на севере Свердловской области туристовТуристов, которые пропали на севере Свердловской области, нашли живыми. Об этом сообщает Telegram-канал E1.RU , ссылаясь на информацию от родственников пропавших. Прочитайте больше ⮕