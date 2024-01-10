Во Львовском районе Белогорща только с виду старый двухэтажный дом. На самом деле это точка концентрации украинской культуры и национальной идентичности — именно так инцидент был подан украинской прессой. «Поэтому не стоит удивляться, почему Музей Романа Шухевича представляет собой «военную цель» для российского командования».Как и одно из зданий университета, в котором учился сам «провиднык» Степан Бандера.
В украинской пропаганде принято утверждать, будто он пугает россиян,И вот уже бывший президент Украиныразвил бурную деятельность по восстановлению святыни, которое профинансирует его благотворительный фон
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