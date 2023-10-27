Стартовал первый день финальной стадии The International 2023 по Dota 2

27 октября на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле стартовали первые матчи решающей стадии чемпионата мира The International 2023 по

. Это последний уикенд чемпионата мира по Dota 2, уже в ночь на понедельник будет объявлен победитель турнира. В эту пятницу зрителей уже по традиции ждут четыре встречи, а матчем дня выступит российское дерби между

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Расписание первого дня финальной стадии The International 2023 по Dota 2Сегодня на стадионе «Клаймэт Пледж-арена» в Сиэтле пройдут первые матчи решающей стадии чемпионата мира The International 2023 по Dota 2. Прочитайте больше ⮕

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