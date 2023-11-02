Ссора таксиста и несовершеннолетней закончилась уголовным делом

В ходе словесного конфликта, девушка вышла из машины, но таксист выхватил у нее сумку, после чего пассажирка убежала. Подождав некоторое время, водитель уехал, а девушка рассказала обо все отцу, который вместе с дочерью отправился в участок. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции, где он дал признательные показания и принес извинения за содеянное. Потерпевшей возвращены все личные вещи.

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LENTARUOFFİCİAL: Драка пассажиров российского самолета закончилась уголовным деломДрака двоих пассажиров на борту самолета, следовавшего из Иркутска в Москву, закончилась уголовным делом. Дебоширов обвиняют по части 2 статьи 213 («Хулиганство на борту самолета, совершенное группой лиц») УК РФ. Ход расследования дела контролирует Сыктывкарская транспортная прокуратура.

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LENTARUOFFİCİAL: Ссора между возлюбленными закончилась избиением и поджогом квартирыВ Магаданской области 24-летнего россиянина приговорили к 15 годам колонии за лишение жизни девушки и умышленное уничтожение чужого имущества. В ночь с 22 на 23 февраля между осужденным и его 19-летней возлюбленной произошла ссора в квартире дома на улице Ленина в поселке Ола.

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AİFONLİNE: Адвокат Калинов заявил, что экс-футболист Бугаев может сесть на 25 летНаказание, вероятно, будет складываться по двум уголовным статьям.

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