Ссора между возлюбленными закончилась избиением и поджогом квартиры

В Магаданской области 24-летнего россиянина приговорили к 15 годам колонии за лишение жизни девушки и умышленное уничтожение чужого имущества. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России. По данным следствия, в ночь с 22 на 23 февраля между осужденным и его 19-летней возлюбленной произошла ссора в квартире дома на улице Ленина в поселке Ола.

В результате злоумышленник избил россиянку, нанеся ей множество ударов по голове, после чего задушил. Конфликт закончился тем, что, надеясь скрыть преступление, он поджег ее квартиру и сбежал. В ходе расследования выяснилось, что отношения у пары развивались сложно. Молодой человек регулярно избивал возлюбленную и членов ее семьи. 26 октября сообщалось, что в Уфе суд приговорил к семи годам лишения свободы 35-летнего местного жителя, столкнувшего жену с балкона.

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