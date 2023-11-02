Ссора между таксистом и школьницей во Владивостоке привела к возбуждению уголовного дела

В полицию поступило сообщение отца школьницы о том, что его дочь вернулась домой испуганной и без личных вещей. Было установлено, что девушка поздно ночью возвращалась домой на такси. В машине ей стало плохо, у нее началась рвота. Водитель потребовал от девушки оплатить расходы на химчистку салона. После завязавшегося конфликта пассажирка выбежала из автомобиля. Водитель завладел ее сумкой и уехал с места происшествия.

Вскоре 29-летнего водителя задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания и принес извинения за свои действия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство».

Отцу несовершеннолетней девушки был выписан административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Со школьницей и ее законным представителем инспекторами по делам несовершеннолетних была проведена профилактическую беседу. headtopics.com

Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс.Такси» начал тестировать новый алгоритм подачи автомобилей такси в Москве.

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