Средства ПВО сбили украинский беспилотник над приграничным российским регионом

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Курской областью, об этом сообщили в Минобороны России. Военные уничтожили дрон самолетного типа над территорией приграничного российского региона 27 октября около 19:00 по московскому времени.

Тем самым пресечена попытка совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Накануне Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках в небе над Курской областью. Дроны пытались атаковать Курчатов, город-спутник Курской атомной электростанции (АЭС). Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано, уточнили в пресс-службе атомной электростанции.

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