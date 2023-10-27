Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ, российские средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Курской областью.

"27 октября около 19 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - отметили в ведомстве.

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